EUREX/Bund-Future im Frühhandel freundlich

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 119,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,89 Prozent und das Tagestief bei 119,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.321 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 100,62 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 111,92 Prozent.

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September 30, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)