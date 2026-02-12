EUREX/Bund-Future im Frühhandel ganz knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 2 Ticks niedriger bei 128,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,72, das -tief bei 128,62 Prozent. Umgesetzt wurden 8.334 Kontrakte.

February 11, 2026 23:57 ET (04:57 GMT)