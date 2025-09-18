EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 3 Ticks höher bei 128,82 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,83, das -tief bei 128,75 Prozent. Umgesetzt wurden 3.779 Kontrakte.

September 17, 2025 23:59 ET (03:59 GMT)