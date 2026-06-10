EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochvormittag um 5 Ticks auf 125,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,43 Prozent und das Tagestief bei 125,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.538 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)