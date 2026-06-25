25.06.2026 06:08:41

EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 127,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,35 Prozent und das Tagestief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.016 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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