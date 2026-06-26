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26.06.2026 06:15:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 127,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,46 Prozent und das Tagestief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.312 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)
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