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08.09.2026 06:21:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 122,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,78 Prozent und das Tagestief bei 122,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 132 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)
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