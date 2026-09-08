08.09.2026 06:21:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 122,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,78 Prozent und das Tagestief bei 122,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 132 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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