EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 119,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,98 Prozent und das Tagestief bei 119,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.292 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 10 Ticks auf 100,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 112,15 Prozent.

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October 01, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)