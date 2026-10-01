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01.10.2026 06:04:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 119,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,98 Prozent und das Tagestief bei 119,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.292 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 10 Ticks auf 100,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 112,15 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)
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