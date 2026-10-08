EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Donnerstag um 6 Ticks auf 120,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,97 Prozent und das Tagestief bei 120,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.850 Kontrakte.

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October 08, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)