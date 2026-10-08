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08.10.2026 06:04:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Donnerstag um 6 Ticks auf 120,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,97 Prozent und das Tagestief bei 120,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.850 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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