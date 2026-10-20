20.10.2026 06:03:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 8 Ticks auf 121,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,23 Prozent und das Tagestief bei 121,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.187 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)

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