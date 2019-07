EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 7 Ticks höher bei 174,26 Prozent, verglichen mit 174,19 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 174,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,34, das -tief bei 174,2 Prozent. Umgesetzt wurden 20.345 Kontrakte. Charttechnisch steht ein Test des Allzeithochs bei 174,51 an.

Ob dieses eingestellt wird, dürfte entscheidend von der geldpolitischen Entscheidung der EZB abhängen. Im Konsens wird zwar erwartet, dass die EZB die Zinspolitik unverändert belässt, die Erwartungen der Analysten gehen allerdings weit auseinander.

