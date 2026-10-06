EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Dienstag um 22 Ticks auf 120,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,03 Prozent und das Tagestief bei 120,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.793 Kontrakte.

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October 06, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)