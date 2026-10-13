EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 43 Ticks auf 121,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,42 Prozent und das -tief bei 121,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.077 Kontrakte.

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October 12, 2026 23:53 ET (03:53 GMT)