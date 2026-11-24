DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Dienstagmorgen um 18 Ticks auf 123,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,09 Prozent und das Tagestief bei 122,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.973 Kontrakte.

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November 24, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)