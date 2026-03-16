EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum berändert

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 1 Tick auf 125,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,99 Prozent und das -tief bei 125,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.996 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 4 Ticks auf 108,86 Prozent zu - der Bobl-Future 1 Tick auf 116,02 Prozent.

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March 16, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)