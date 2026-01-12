EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 1 Tick niedriger bei 127,94 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,02, das -tief bei 127,9 Prozent. Umgesetzt wurden 9.094 Kontrakte.

January 12, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)