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16.03.2026 06:40:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert
(Wiederholung)
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 1 Tick auf 125,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,99 Prozent und das -tief bei 125,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.996 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 4 Ticks auf 108,86 Prozent zu - der Bobl-Future 1 Tick auf 116,02 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
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