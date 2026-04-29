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29.04.2026 06:23:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures im Frühhandel am Mittwoch 2 Ticks auf 125,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,13 Prozent und das Tagestief bei 124,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6722 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)
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