EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures im Frühhandel am Mittwoch 2 Ticks auf 125,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,13 Prozent und das Tagestief bei 124,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6722 Kontrakte.

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April 29, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)