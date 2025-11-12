EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 3 Ticks niedriger bei 129,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,24, das -tief bei 129,18 Prozent. Umgesetzt wurden 3.643 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)