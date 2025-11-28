EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 5 Ticks niedriger bei 128,96 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,02, das -tief bei 128,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.648 Kontrakte.

November 27, 2025 23:52 ET (04:52 GMT)