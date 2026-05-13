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13.05.2026 06:15:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwochmorgen 3 Ticks auf 124,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,75 Prozent und das Tagestief bei 124,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.683 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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