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03.06.2026 06:00:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert -6 Ticks auf 125,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,03 Prozent und das Tagestief bei 125,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.354 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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