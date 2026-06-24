EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwoch 4 Ticks auf 126,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das Tagestief bei 126,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.881 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,12 Prozent.

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June 24, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)