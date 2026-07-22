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22.07.2026 06:12:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 9 Ticks auf 124,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,58 Prozent und das Tagestief bei 124,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.116 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen einen Tick auf 113,86 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)
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