EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 123,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,09 Prozent und das Tagestief bei 122,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.517 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 106,58 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,62 Prozent.

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November 09, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)