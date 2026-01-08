EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 4 Ticks höher bei 128,05 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,09, das -tief bei 128 Prozent. Umgesetzt wurden 5.501 Kontrakte.

January 08, 2026 00:12 ET (05:12 GMT)