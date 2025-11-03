EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 4 Ticks niedriger bei 129,41 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,46, das -tief bei 129,39 Prozent. Umgesetzt wurden 2.559 Kontrakte.

November 03, 2025 00:11 ET (05:11 GMT)