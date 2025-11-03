|
03.11.2025 06:11:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 4 Ticks niedriger bei 129,41 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,46, das -tief bei 129,39 Prozent. Umgesetzt wurden 2.559 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2025 00:11 ET (05:11 GMT)
