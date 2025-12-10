EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 2 Ticks niedriger bei 127,43 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,46, das -tief bei 127,41 Prozent. Umgesetzt wurden 2.972 Kontrakte.

