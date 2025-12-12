EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 5 Ticks niedriger bei 127,43 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49, das -tief bei 127,41 Prozent. Umgesetzt wurden 5.298 Kontrakte.

December 12, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)