EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 3 Ticks niedriger bei 127,88 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,98, das -tief bei 127,87 Prozent. Umgesetzt wurden 3.705 Kontrakte.

January 09, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)