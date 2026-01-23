EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 3 Ticks niedriger bei 127,72 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,78, das -tief bei 127,71 Prozent. Umgesetzt wurden 4.356 Kontrakte.

January 22, 2026 23:59 ET (04:59 GMT)