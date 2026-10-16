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16.10.2026 05:56:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leicht höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 5 Ticks auf 121,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,72 Prozent und das -stief bei 121,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.094 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 23:57 ET (03:57 GMT)
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