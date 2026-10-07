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07.10.2026 06:05:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwoch 35 Ticks auf 120,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,68 Prozent und das Tagestief bei 120,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.612 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)
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