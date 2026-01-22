EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 6 Ticks höher bei 127,77 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,81, das -tief bei 127,69 Prozent. Umgesetzt wurden 8.664 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)