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19.03.2026 06:05:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abgaben
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 32 Ticks auf 125,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,84 Prozent und das -tief bei 125,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.973 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 38 Ticks auf 109,52 Prozent - der Bobl-Future 25 Ticks auf 115,77 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)
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