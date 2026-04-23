EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen 44 Ticks auf 125,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,42 Prozent und das -tief bei 125,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.941 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 40 Ticks auf 108,26 Prozent ein - der Bobl-Future 13 Ticks auf 115,51 Prozent.

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April 23, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)