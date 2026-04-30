EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen 27 Ticks auf 124,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,62 Prozent und das -tief bei 124,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.772 Kontrakte. Der Buxl-Future sinkt um 14 Ticks auf 107,56 Prozent - der Bobl-Future um 3 Ticks auf 114,9 Prozent.

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April 30, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)