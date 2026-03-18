EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 21 Ticks auf 126,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,7 Prozent und das -tief bei 126,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.674 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 34 Ticks auf 110,22 Prozent - der Bobl-Future 13 Ticks auf 116,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)