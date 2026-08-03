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03.08.2026 07:50:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 31 Ticks auf 124,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,68 Prozent und das -tief bei 124,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.236 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
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