03.08.2026 07:50:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 31 Ticks auf 124,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,68 Prozent und das -tief bei 124,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.236 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)

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