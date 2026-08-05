EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 38 Ticks auf 125,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.745 Kontrakte.

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August 05, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)