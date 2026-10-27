EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 21 Ticks auf 122,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,22 Prozent und das -tief bei 121,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.846 Kontrakte.

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October 27, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)