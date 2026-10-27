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27.10.2026 06:06:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 21 Ticks auf 122,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,22 Prozent und das -tief bei 121,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.846 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)
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