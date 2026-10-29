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29.10.2026 05:55:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 30 Ticks auf 122,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,21 Prozent und das -tief bei 121,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.537 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)
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