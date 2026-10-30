EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 27 Ticks auf 122,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,64 Prozent und das -tief bei 122,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.693 Kontrakte.

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October 30, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)