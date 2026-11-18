DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 34 Ticks auf 122,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,18 Prozent und das -tief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.141 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)