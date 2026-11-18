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18.11.2026 06:04:41
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 34 Ticks auf 122,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,18 Prozent und das -tief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.141 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)
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