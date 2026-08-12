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12.08.2026 05:57:41
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit leichten Abgaben
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 15 Ticks auf 124,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,72 Prozent und das Tagestief bei 124,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.681 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)
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