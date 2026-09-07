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07.09.2026 06:23:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit leichten Abgaben
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 15 Ticks auf 122,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,01 Prozent und das Tagestief bei 122,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 944 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)
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