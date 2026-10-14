EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 8 Ticks auf 121,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,17 Prozent und das -tief bei 121,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.797 Kontrakte.

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October 14, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)