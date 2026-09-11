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11.09.2026 07:35:50
EUREX/Bund-Future im Frühhandel moderat im Minus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen 10 Ticks auf 120,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,48 Prozent und das -tief bei 120,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.371 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)
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