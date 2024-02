EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 24 Ticks niedriger bei 135,68 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 135,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,83, das -tief bei 135,65 Prozent. Umgesetzt wurden 6.615 Kontrakte. Die Risikobereitschaft hat nach den guten Zahlen von Meta und Amazon wieder zugenommen und drückt so auf den Renten-Future.

February 02, 2024 00:09 ET (05:09 GMT)