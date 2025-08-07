EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 8 Ticks niedriger bei 130,06 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,16, das -tief bei 130,05 Prozent. Umgesetzt wurden 2.922 Kontrakte. Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

