07.08.2025 05:57:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 8 Ticks niedriger bei 130,06 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,16, das -tief bei 130,05 Prozent. Umgesetzt wurden 2.922 Kontrakte. Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 23:58 ET (03:58 GMT)

